Опалення в Києві масово почнуть подавати в будинки цієї ночі, - Кличко

Увесь процес має вкластися приблизно у дві доби.

Цієї ночі у київські багатоповерхівки, що залишилися без опалення внаслідок російських обстрілів 9-го та 20-го січня, почнуть подавати теплоносій. Про це у своєму Телеграм повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Таких будинків на цей момент 3260. Щоб тепло дійшло до домівок киян, потрібно орієнтовно дві доби", - написав він.

За словами міського голови, водопостачання вже має бути в усіх мешканців міста.

Відео дня

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання", - додав мер.

Ситуація з опаленням у Києві

Як писав УНІАН, вчора вранці, після чергової російської атаки на Київ, без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. За словами мера Віталія Кличка, майже 80% із них - це будинки, куди до того вже встигли повернути теплопостачання після попередньої російської атаки 9 січня. На вечір 19 січня, перед обстрілом 20 січня, без тепла залишалися всього 16 будинків, запевняв мер.

Станом на ранок сьогодні майже 60% споживачів Києва сиділи без світла і близько 4 тисяч будинків не мали опалення. Такі дані озвучував президент Володимир Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: