Половина Києва без опалення: у Yasno розповіли про наслідки російського обстрілу

Енергетики працюють над відновленням постачання світла попри мороз.

У Києві наразі тривають екстрені відключення світла, є перебої з водопостачанням та половина житлових будинків – без опалення. Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"У Києві продовжуються екстрені. Графіків нема. Після обстрілу на зараз додатково до екстрених 173 тисячі клієнтів - без світла. Також міська влада говорить про перебої з водопостачанням на Лівому березі. Без опалення наразі близько половини житлового фонду міста", - ідеться в повідомленні.

За словами Коваленка, енергетики працюють над відновленням постачання світла попри мороз.

"Коли у вас з'являється світло, не вмикайте одразу всі електроприлади в розетку, бо це може спричинити аварію, на ремонт якої піде значно більше часу", - закликав гендиректор Yasno українців.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що Росія знову вдарила по енергетиці України, тимчасово залишивши без світла частину споживачів у Києві та шести областях. Окрім Києва, без світла перебувають частина мешканців Одещини, Дніпропетровщині, Сумщини, Рівненщини, Харківщини та Київщина.

Через обстріли РФ та знеструмлення об'єктів "Київводоканалу" без води залишився майже увесь Лівий берег Києва - Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони. На Троєщині вода подається зі зниженим тиском, аналогічна ситуація у Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському районах.

