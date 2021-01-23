Вітренко закликав терміново від’єднатись від енергосистем Росії та Білорусі / фото УНІАН

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що одним з його головних завдань на посаді буде від’єднання України від енергосистеми з РФ та Білоруссю.

Про це він заявив в програмі однієї з телепередач, пише "Громадське".

"Нам потрібно терміново від’єднуватися від об’єднаної енергосистеми з Білоруссю і з РФ, об’єднуватися з європейською системою. І це якраз буде одним з головних моїх завдань, щоби ми були частиною Європи, нормального ринку, де немає свавілля монополістів, де є нормальна прозора ціна", - заявив він.

Також Вітренко зазначив, що це "буде в інтересах України, нашої енергетичної безпеки, а енергетична безпека – це національна безпека".

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Автор: Олег Давигора