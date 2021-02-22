Запаси вугілля становлять лише 34% від мінімально необхідних обсягів.

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною - 34% від мінімально необхідних запасів.

Читайте такожУкраїна прагне відмовитися від вугілля до 2050 року-МіненергоПро це йдеться в повідомленні Державної компанії "Укренерго", оператора Об'єднаної енергосистеми країни.

Повідомляється, що станом на 21 лютого, запаси вугілля на складах ТЕС з початку листопада 2020 року знизилися в 8,3 раза - до 301,1 тисячі тонн, з них газового вугілля - в 11,2 раза, до 190,4 тисячі тонн, антрацитового - в 3,3 раза, до 110,7 тисячі тонн. Зазначається, що запаси вугілля на складах ТЕС становлять лише 34% від мінімально необхідних.

При цьому, більша частина запасів вугілля (155,5 тисячі тонн) зосереджено тільки на двох ТЕС - Луганській і Слов'янській.

Також наголошується, що велика кількість блоків ТЕС і ТЕЦ знаходиться в аварійному ремонті або відключені через відсутність палива. Зокрема, станом на ранок 21 лютого, не були включені в роботу 16 блоків і 1 корпус ТЕС сумарною потужністю 6050 МВт.

Що цьому передувало

На тлі холодів споживання електроенергії в Україні в січні 2021 року збільшилося на 5,8% - до 11,7 мільярда кВт-год, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У січні цього року всі групи споживачів, крім транспорту, збільшили споживання у порівнянні з січнем 2020 року.

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Автор: Ігор Орел