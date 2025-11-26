"Нафтогаз" зміг забезпечити 70% коштів, з необхідних 2 мільярдів доларів для закупівлі газу.

НАК "Нафтогаз України" просить США частково профінансувати закупівлю додаткових 4,4 мільярда кубометрів газу, необхідних для стабільного проходження опалювального сезону.

Про це розповів голова правління компанії Сергій Корецький в коментарі Associated Press.

За його словами, "Нафтогаз" зміг забезпечити 70% коштів, з необхідних 2 мільярдів доларів для закупівлі газу, переважно за рахунок європейських кредитів та кількох грантів.

Відео дня

Очільник нафтогазового монополіста додав, що компанія намагається отримати решту 30% за рахунок кредиту від Міжнародної фінансової корпорації розвитку США та Експортно-імпортного банку США.

"Ці гроші були потрібні ще позавчора. Потрібен час, щоб його (газ, - УНІАН) купити, привезти, доставити, закачати і випустити", – сказав Корецький.

Разом з тим, журналісти АР зазначають, що українська компанія раніше не позичала кошти у США, що має вирішальне значення під час розгляду відповідної заявки.

Очільник НАК "Нафтогаз" також наголосив, що Україна наразі імпортує 25-30 мільйонів кубометрів газу на добу, враховуючи досвід попередніх років, щоб уникнути різкого зростання цін для України та Європи через великі раптові закупівлі.

Корецький нагадав, що Україна змушена додатково імпортувати газ через наслідки російських атак на газову інфраструктуру та очікування нових ударів.

Атаки РФ на газову інфраструктуру України - останні новини

Восени Росія активізувала атаки на газову інфраструктуру. Зокрема 16 жовтня, ворог вшосте за місяць вдарив по газовій інфраструктурі, зокрема об’єктах групи "Нафтогаз", що призвело до зупинки роботи частини критичних об’єктів

Удари РФ по газовій інфраструктурі, за неофіційними даними, вже знищили приблизно 60% газового виробництва.

Через масштабні атаки російської армії Україна була змушена додатково імпортувати "блакитне паливо". Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський зазначав, що вже зібрано 70% фінансування, необхідного для імпорту газу.

Вас також можуть зацікавити новини: