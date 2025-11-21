Очільник НАК "Нафтогазу" Сергій Корецький прогнозує, що наступного року наша держава імпортує до 1 мільярда кубометрів американського "блакитного палива".

Група Нафтогаз та польська енергетична компанія ORLEN підписали угоду про постачання 300 мільйонів кубометрів американського скрапленого газу (LNG) в Україну у першому кварталі 2026 року. Загальний обсяг газу, імпортованого зі США, може зрости майже вдвічі, повідомляє офіційний сайт компанії.

За словами очільника НАК "Нафтогаз України Сергія Корецького, у 2025 році Україна отримає 600 мільйонів кубометрів блакитного палива зі США. А наступного року цей об’єм зросте до 1 мільйона кубометрів.

"Ми послідовно диверсифікуємо джерела й маршрути постачання газу. Цього року в межах наших домовленостей з ORLEN до України буде поставлено 600 млн куб. м американського LNG. Загалом у 2026 році очікуємо імпорт американського LNG на рівні 1 млрд кубометрів", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У компанії додали, що перед постачанням в Україну американський газ проходитиме регазифікацію (перетворення скрапленого природного газу у газоподібний стан для подальшого закачування у газопроводи) на терміналі Свіноуйсьце у Польщі.

Запаси газу в Україні

Через російські обстріли газовидобувної інфраструктури Україна була змушена суттєво збільшити імпорт газу. На початку листопада президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україні потрібно ще 750 мільйонів доларів на імпорт газу.

Внаслідок ворожих атак, за неофіційною інформацією, знищено понад половину газовидобутку в Україні.

За оцінками експертів, через удари РФ по газовидобутку, Україні потрібно додатково імпортувати близько 2 мільярдів кубометрів "блакитного палива".

