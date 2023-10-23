Внаслідок російських обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Як повідомили в компанії, обстріл відбувся увечері 22 жовтня.
У компанії зазначають, що обійшлося без постраждалих, однак внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.
Після припинення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію їх наслідків, додали в компанії.
Підготовка енергоінфраструктури до зими
Українські енергетики активно готуються до прийдешніх холодів. Так, останніми днями з ремонтів виходять все більше генерувальних потужностей.
Зокрема, останніми днями енергетики ДТЕК повідомили про завершення ремонту ще одного енергоблока ТЕС потужністю 150 МВт. Таким чином, з початку року вже відремонтовано 18 із 19 енергоблоків компанії.
Як зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, росіяни цієї зими також намагатимуться занурити Україну в темряву, але їм це не вдасться, адже українська енергосисема повністю готова до викликів. Міністр запевнив, що станом на середину жовтня українська енергосистема захищена від ударів росіян краще, ніж минулого року.