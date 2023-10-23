Обійшлося без постраждалих, однак внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

Внаслідок російських обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Як повідомили в компанії, обстріл відбувся увечері 22 жовтня.

У компанії зазначають, що обійшлося без постраждалих, однак внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

Після припинення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію їх наслідків, додали в компанії.

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Підготовка енергоінфраструктури до зими

Українські енергетики активно готуються до прийдешніх холодів. Так, останніми днями з ремонтів виходять все більше генерувальних потужностей.

Зокрема, останніми днями енергетики ДТЕК повідомили про завершення ремонту ще одного енергоблока ТЕС потужністю 150 МВт. Таким чином, з початку року вже відремонтовано 18 із 19 енергоблоків компанії.

Як зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, росіяни цієї зими також намагатимуться занурити Україну в темряву, але їм це не вдасться, адже українська енергосисема повністю готова до викликів. Міністр запевнив, що станом на середину жовтня українська енергосистема захищена від ударів росіян краще, ніж минулого року.

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