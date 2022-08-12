Міністр повідомив про результати засідання Радбезу ООН.

План Росії щодо легітимізації своїх військ на Запорізькій атомній станції провалився.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook.

"Засідання Радбезу ООН вчергове підтвердило, наскільки важливою є солідарність для протистояння Росії, що прагне змінити світовий порядок. Вдячний країнам-учасницям Радбезу ООН, всім, хто підтримав Україну у намаганні повернути суверенне право на ЗАЕС, що черговий план Росії - на цей раз щодо легітимізації своїх військ на українській атомній станції - провалився", - написав Галущенко.

За його словами, переважна більшість учасників засідання чудово розуміють ціну цинічним заявам РФ і "безсоромній маніпуляції".

"Сподіваюсь, така російська демонстрація презирства до здорового глузду і зверхнє ставлення до учасників Радбезу ООН стане драйвером для скорішого ухвалення рішення щодо спільної місії МАГАТЕ і ООН на Запорізьку атомну станцію для її деокупації і забезпечення ядерної безпеки світу", - додав міністр.

Окупація ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі висловив "серйозну стурбованість з приводу обстрілу Запорізької АЕС", заявивши, що це підвищує ризик ядерної катастрофи. Він закликав усі сторони конфлікту проявляти максимальну стриманість поблизу ядерного майданчика.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до Запорізької АЕС "для гарантування технічної підтримки ядерної безпеки".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про існування вірогідності того, що окупанти ухвалять рішення підірвати Запорізьку АЕС.

Сьогодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що відповідні служби України готуються до будь-яких сценаріїв розвитку подій на Запорізькій АЕС, захопленій окупантами.

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