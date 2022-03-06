Це вугілля дозволяє українським ТЕС гарантувати світло і тепло в оселях українців.

Шахти ДТЕК працюють на повну потужність і з початку березня видобули 206 тисяч тонн вугілля для забезпечення потреб теплової генерації і безперебійного електропостачання українських споживачів.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Енерго.

"Шахтарі - тисячі героїв, які не дивлячись ні на що продовжують робити свою справу і на енергетичній передовій дбати про енергетичну безпеку країни. Наразі усі шахти компанії ДТЕК працюють на повну потужність. Гірники розуміють, що в теперішній час тільки вони в змозі забезпечити вугіллям електростанції і прагнуть працювати максимально ефективно: продовжують видобувати вугілля, готувати нові гірничі виробки", - повідомили в компанії.

"Це вугілля дозволяє українським ТЕС гарантувати світло і тепло в оселях українців", - йдеться у заяві компанії.

Раніше в ДТЕК повідомили, що для підтримання роботи ТЕС в період військових дій, компанія домовилася про додаткову партію імпортного вугілля з Польщі. Перші 60 тис. т енергетичного вугілля прибудуть в найближчі тижні.