ЄС розцінював агресію РФ як внутрішній конфлікт в Україні, в якому за підтримки Росії орудують сепаратисти.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в незалежну Україну змінилося ставлення європейських країн до російського газу та нафти.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Вісім років тому, коли почалося вторгнення Росії в Україну, енергоресурси під санкції не потрапили, це якраз і свідчить про те, що ставлення Європейського політикуму до російської агресії не було адекватним", - зазначив Гончар.

Він також зазначив, що торгівля енергоресурсами була свідомо прибрана з санкційного списку.

"З санкційного режиму була свідомо виключена торгівля енергоресурсами. Тобто в ЄС розцінювали агресію РФ як внутрішній конфлікт в Україні, в якому за підтримки Росії орудують сепаратисти. За 8-річний період Росія збільшила обсяги експорту нафти та газу в ЄС", - зазначив експерт.

За словами Гончара, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ситуація почала кардинально змінюватися.

"Після 24 лютого цього року ситуація почала радикально змінюватися, проте ми не можемо ще сказати, що цей процес завершено. Тоді, коли буде введено повне енергетичне ембарго проти Росії, можна буде стверджувати, що ставлення ЄС зазнало кардинальних змін. На третьому місяці масштабного вторгнення в Україну до Євросоюзу ще триває дискусія про ембарго на енергоносії. Це говорить про те, що еволюція європейської думки ще не завершена, але вона еволюціонує в позитивну сторону. В ЄС навіть заговорили про дерусифікацію імпорту енергоносіїв", - заявив експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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