На першому етапі програма працюватиме в обласних центрах, Краматорську, Кривому Розі та Покровську.

В Україні запрацювала державна програма обміну старих ламп розжарювання на нові енергоощадні LED-лампи. Кожен громадянин може здійснити такий обмін у відділеннях "Укрпошти".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Кожен українець, який досяг віку 18 років, має можливість зайти до "Укрпошти" або залишити заявку в додатку "Дія", а потім завітати безпосередньо до "Укрпошти" та провести обмін ламп розжарювання на LED-лампочки", - сказала вона.

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За словами міністра, кожен громадянин зможе так обміняти пять старих ламп на 5 нових. Загалом в межах програми планується обміняти 50 мільйонів ламп розжарювання на аналогічну кількість LED-ламп.

Передбачається, що реалізація цієї програми надасть можливість щороку економити 1 гігаватт електроенергії, що дорівнює річному виробництву одного енергоблоку АЕС.

Як додав голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, ЄС надає нашій країні 30 мільйонів LED-ламп, ще 5 мільйонів надає безпосередньо Франція. За його словами, це допоможе Україні суттєво зміцнити свою енергетичну безпеку та знизити дефіцит в енергосистемі, спричинений постійними ракетними ударами Росії по критичній інфраструктурі України.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, громадяни можуть оформити заявку на обмін ламп у застосунку "Дія" та обрати там відділення "Укрпошти" для отримання LED-ламп.

"П’ять днів діє ваша заявка. Якщо протягом п’яти днів ви не прийшли, вам потрібно буде наново оформити заявку", - пояснив він.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що на першому етапі програма стартувала в усіх обласних центрах (окрім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та Севастополя), а також в Краматорську, Кривому Розі та Покровську. Далі до програми долучать менші міста, а до кінця лютого - сільські відділення "Укрпошти".

Ситуація в енергетиці України

За словами енергетиків, сьогодні в українській енергосистемі зберігається істотний дефіцит електропотужностей. Він спричинений 13 ракетними і 15 дроновими атаками росіян на енергосистему України.

В грудні 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит енергосистеми України могли б суттєво перекрити 50 мільйонів LED-ламп, придбання яких можуть профінансувати міжнародні партнери.

16 січня пілотний етап проекту з обміну ламп розжарювання на енергоефективні стартував у шести регіонах України.

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