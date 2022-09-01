Якщо споживач не передає показання лічильника вчасно, то для розрахунку суми використовуються граничні об’єми споживання.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, що остаточна сума у платіжці за газ рахується на основі вчасно поданих показання лічильника.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці компанії у Facebook.

У компанії просять громадян до 5 вересня передати дані показання лічильників, щоб у квитанціях були нараховані правильні об’єми спожитого газу.

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В компанії нагадали: щоб нарахування в платіжках були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця.

Передавати показання лічильника потрібно оператору газорозподільчих мереж (ГРМ), який обслуговує конкретну місцевість. Облік газу — це зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Працівники саме цих компаній мають періодично знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо.

Передати показання своєму облгазу можна одним із способів. Зокрема, на сайті або в чатботі оператора ГРМ або зателефонувавши до контакт-центру.

Також в "Нафтогазі" пояснили, як вираховується сума платіжки, й чому важливо передавати показання вчасно.

"Наша компанія як постачальник газу, формуючи рахунки, використовує дані від операторів ГРМ. Так вимагає законодавство. Ви передаєте показання вашому облгазу, а він завантажує дані на інформаційну платформу "Оператора ГТСУ". Саме з цієї платформи ми як постачальник газу беремо об’єми спожитого вами газу й множимо їх на ціну, зафіксовану в межах вашого поточного тарифного плану", - йдеться у повідомленні.

Якщо клієнт не передав показання лічильника чи передав їх запізно, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до Кодексу ГРМ. Тому важливо передавати інформацію вчасно, пояснили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня майже 10 млн користувачів газу в Україні були переведені в обслуговування "Нафтогаз України" через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції.

Про переведення обслуговування до "Нафтогазу" споживачі дізналися тільки після 20 червня, оскільки це переведення відбулось "заднім числом".

Багато споживачів вже сплатили за травень попередньому постачальнику, а тому мають заборгованість за той же період перед новим постачальником.

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