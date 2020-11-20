У Європейському Союзі відходить у минуле застосування такого стимулу для зеленої енергетики, як завищена ціна. Відображенням цього тренда стало рішення Франції «заднім числом» знизити тарифи для «зеленої» енергетики. Такі ж наміри є і в інших країн ЄС, які раніше високими тарифами підтримували будівництво сонячних і вітрових електростанцій.

Про це заявив експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

«Рішення країн ЄС відмовитися від завищених тарифів для зеленої енергетики має спільну причину – цей бізнес приносить власникам сонячних і вітрових електростанцій надприбутки. Цінові стимули є надмірними. Очевидно, такі рішення в Євросоюзі вплинуть і на політику українського уряду щодо зеленої енергетики. У нашій країні також у цій сфері бізнес отримує нічим не виправдані надприбутки», – зазначив Семенюк.

Уряд Франції має намір зменшити тарифи минулих років для сонячних і вітрових електростанцій, побудовані у 2006-2010 роках. Про це повідомило інформагентство Bloomberg з посиланням на міністра екології Франції Барбару Помпілі.

Ретроспективний перегляд тарифів за попередні роки означатиме зменшення поточних виплат за вироблену електроенергію.

Як пояснила Барбара Помпілі, така ініціатива французького уряду пов'язана з тим, що власники сонячних і вітрових електростанцій отримують надприбутки.

Скорочення тарифів торкнеться близько 800 великих проектів, у тому числі близько 150 проектів держкомпанії Electricite de France SA.

Франція зараз платить Власникам цих проектів 750 млн євро на рік і за рахунок зниження тарифів минулих років планує заощадити 400 млн євро на рік, або 4 млрд євро до 2030 року.

Нагадаємо, тільки у 2020 році українська держава в особі держпідприємства «гарантований покупець» має заплатити власникам сонячних та вітрових електростанцій 58,8 млрд грн. Підвищені виплати плануються до 2020 року.

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Автор: УНІАН