Зазначається, що цієї зими Європі довелося покладатися на свої газові сховища більше, ніж в останні два роки.

Євросоюз дуже швидко спустошує свої газові сховища, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.

Видання Financial Times пише, що обсяг газу в сховищах ЄС знизився приблизно на 19% за період з кінця вересня до середини грудня.

"Цієї зими Європі довелося покладатися на свої газові сховища більше, ніж останніми двома роками, щоб компенсувати зниження імпорту скрапленого природного газу та задовольнити зростаючий попит", - каже Наташа Філдінг, керівниця відділу ціноутворення на газ у Європі цінового агентства Argus Media.

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Європа також зіткнулася з посиленням конкуренції за імпорт СПГ з боку азіатських покупців, яких приваблюють нижчі ціни. Це призвело до уповільнення темпів імпорту та необхідності більше використовувати наявні запаси.

Наразі рівень запасів газу в сховищах ЄС становить 75%, що трохи вище середнього показника за попередні 10 років. Станом на середину грудня 2023 року рівень запасів у сховищах був близький до 90%.

Ціни на газ у Європі приблизно на 90% нижчі за рівень, що перевищує 300 євро за мегават-годину, який спостерігався під час енергетичної кризи влітку 2022 року. Однак спустошення сховищ протягом зими може призвести до того, що у 2025 році поповнювати їх буде складніше і дорожче.

Трейдери вже торгують газом для постачання влітку 2025 року за вищою ціною, ніж для постачання взимку, що свідчить про дедалі вищі витрати на поповнення запасів. Країни ЄС мають заповнити свої сховища на 90% до початку листопада, хоча деякі країни ставлять перед собою менші завдання.

Значна частина газу поставляється у вигляді СПГ, який стає дедалі більш політизованим. Обраний президент США Дональд Трамп попередив ЄС, що блок має закуповувати "великі обсяги" американської нафти і газу або буде запроваджено мита, а Катар пригрозив припинити постачання СПГ, якщо країни ЄС суворо дотримуватимуться законодавства, яке передбачає покарання компаній, що не дотримуються встановлених критеріїв щодо викидів вуглекислого газу, прав людини і трудових прав. США є найбільшим постачальником СПГ до Євросоюзу, а Катар - третім за величиною.

Ще однією причиною швидкого спустошення сховищ стало те, що в Європі настали періоди, коли ні сонячні батареї, ні вітряні турбіни не виробляють енергію, через що збільшився попит на газ для виробництва електроенергії. Деякі країни вичерпали свої запаси швидше за інших. У Нідерландах обсяг газу, що зберігається з початку зими, скоротився на 33%, а у Франції - на 28%.

Транзит російського газу через Україну - останні новини

Постачання російського газу через Україну в Європу має припинитися наприкінці року, оскільки спливає термін дії угоди про транзит. На цей маршрут припадає близько 5% імпорту газу в ЄС.

23 грудня стало відомо, що ціни на природний газ у Європі зростали третій день. Так, "блакитне паливо" подорожчало на 1,6% після стрибка на 7% минулого тижня.

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