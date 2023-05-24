Єврокомісія заявила, що оскільки ціни на енергоносії знову знижуються, таку підтримку все важче виправдати.

Європейська комісія рекомендувала урядам ЄС припинити заходи підтримки цін на енергоносії до кінця цього року.

Як повідомляє Reuters, з посиланням на щорічні рекомендації виконавчого органу ЄС, це необхідно для того, щоб тримати під контролем державні фінанси та відповідати новими бюджетними правилами в 2024 році.

"Всі держави-члени мають згорнути діючі заходи енергетичної підтримки до кінця 2023 року", - йдеться в рекомендаціях, виконання яких впливає на отримання грантів ЄС з фонду відновлення.

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При цьому наголошується, що якщо відновлення зростання цін на енергію зажадає реалізації заходів підтримки, вони мають бути спрямовані на захист вразливих домогосподарств та фірм.

Єврокомісія оцінює ці заходи підтримки енергетики в 2023 році в діапазоні від 0,2% ВВП в Греції до 0,6% в Іспанії, 1% у Франції та Італії і 2% ВВП в Німеччині.

Оскільки ціни на енергоносії знову знижуються, таку підтримку важче виправдати, і багато країн не зможуть виконати свої ліміти чистих первинних витрат, рекомендовані Єврокомісією в рамках реформи фіскальних правил ЄС.

Ситуація з енергетикою

Європа намагалася відмовитися від російської енергії з початку війни в Україні.

Росія неодноразово вдавалася до енергетичного шантажу, обмежуючи поставки газу або інших товарів, якщо не будуть виконані її вимоги. Росія зупинила постачання газу по газопроводу "Північний потік-1".

Чехії, Литві та Молдові вдалося повністю або частково відмовитися від російського газу.

20 травня 2023 року лідери G7 домовилися протидіяти енергетичному шантажу Росія. "Велика сімка" виступає проти поведінки Росії, яка використовує енергетичну та інші економічні залежності як зброю.

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