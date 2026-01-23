Євросоюз терміново направляє в Україну аварійні генератори після повітряних ударів РФ

Нове обладнання має посприяти відновленню електропостачання для лікарень, притулків та критично важливих служб.

Європейська комісія вирішила направити до України 447 аварійних генераторів на суму 3,7 млн євро зі стратегічних резервів ЄС. Ця допомога надається у зв’язку з безперервними повітряними ударами з боку Росії по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляє Представництво ЄС в Україні, понад один мільйон українців залишилися без електрики, води та опалення в умовах морозу.

"Продовження Росією атак на енергетичну інфраструктуру України навмисно позбавляє цивільне населення тепла, світла та базових послуг у розпал суворої зими. Це спрямовано на те, щоб зламати український дух. Але їм не вдасться. Європа відповідає діями, а не словами. Нова партія генераторів вже у дорозі, що додає до понад 9 500 генераторів, наданих ЄС, які вже забезпечують енергією різні регіони України", - відзначила комісарка ЄС з питань готовності, управління кризами та рівності Аджа Лябіб.

Тому, нова допомога спрямована, щоб відновити електропостачання для лікарень, притулків та критично важливих служб. Генератори будуть розподілені Міністерством розвитку громад та територій України у співпраці з Українським Червоним Хрестом до найбільш постраждалих громад.

При цьому Єврокомісія рішуче засуджує атаки Росії на критичну енергетичну інфраструктуру та гуманітарну шкоду, яку вони завдають.

В ЄС наголошують, що не дозволять Росії заморозити Україну та продовжать допомагати українцям пережити цю зиму.

Як відомо, Єврокомісія виділила понад 1,2 млрд євро на гуманітарну допомогу для захисту цивільного населення та доставила понад 160 тис тонн допомоги через Механізм цивільного захисту з початку вторгнення Росії. Це включає твердопаливні матеріали, опалювальні прилади, генератори та аварійні пункти обігріву.

Окрім гуманітарної допомоги, Україні надано щонайменше 3 млрд євро для енергетичної безпеки. Напередодні цієї зими Єврокомісія мобілізувала 927 млн євро на аварійні закупівлі газу для України, а експортні потужності електроенергії ЄС перебувають на максимальному рівні.

Європейська допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, у грудні Європейський Союз ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки.

В ЄС вирішили взяти кошти для позики на суму обсягом 90 млрд євро із запозичень на ринках капіталу, підкріплених бюджетними запасами Євросоюзу.

