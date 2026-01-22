РФ частково занурила у темряву чотири області: хто постраждав від ворожих дронів та ракет

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що аварійно-відновлювальні роботи розпочаті скрізь, де дозволяє безпекова ситуація

Російські війська вчергове атакували українську енергетику частково залишивши без світла чотири області.

Як повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, станом на ранок 22 січня внаслідок нічної атаки ворога знеструмлені споживачі на Одещині, Харківщині та у Запорізькій областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація", - проінформував Некрасов.

Він також повідомив, що у більшості регіонів застосовуються аварійні відключення електроенергії через суттєве зростання споживання електроенергії, що призводить до перевантаження обладнання енергокомпаній.

"Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - підкреслив перший заступник міністра енергетики.

Він додав, що складною залишається ситуація зі світлом у Києві та області. За його словами, вдалося частково стабілізовано роботу теплової генерації.

Некрасов також повідомив, що через складні погодні умови знеструмлено 11 населених пунктів на Полтавщині, вказавши, що ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Зі свого боку прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що найважча ситуація наразі в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Вона підкреслила, що продовжується відновлення енергосистеми по всій державі.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч проти 20 січня РФ завдала чергового удару по енергооб’єктах України. В результаті нічної атаки тисячі будинків у столиці лишилися без опалення, світла і води. Серед цілей ворожих дронів та ракет були підстанції АЕС.

Через наслідки російських атак у більшості областей України запроваджено аварійні відключення світла.

