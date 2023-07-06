За словами експерта, він поділяє думку міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка про те, що жителям Києва не варто панікувати через ситуацію на ЗАЕС.

У разі, якщо Росія здійснить теракт на окупованій Запорізькій АЕС, жителі Києва не відчують наслідки вибуху.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив доктор технічних наук, фізик-ядерник Володимир Борисенко, зазначивши при цьому, що відстань від ЗАЕС до Києва занадто велика, щоб у столиці відчули наслідки можливого теракту.

За словами експерта, він поділяє думку міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка про те, що жителям Києва не варто панікувати через ситуацію на ЗАЕС. "Можна так ствердно говорити", - сказав Борисенко, окремо зазначивши, що розмови про необхідність евакуювати жителів ряду областей не мають під собою підстав.

Він нагадав про коментарі чиновників щодо готовніості відселяти жителів південних областей України: Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської.

"Навіть при найгіршій ситуації, наслідки будуть в десятки разів меншими, ніж під час Чорнобильської аварії. Відселення - я не вірю, що воно буде потрібно, тому що це буде дуже розтягнуто в часі", - додав учений.

Борисенко зазначив, що підрив вибухового пристрою піднімається пил. "Ви бачили на кадрах високі хмари пилу, вогню - куди вони летять? Вони летять на кілометри", - розповів Борисенко.

Говорячи про ризик підриву холодного палного, експерт зазначив, що наслідки теракту не дійдуть до столиці України.

"Воно (пальне – ред,) вибухне, підніметься, все, що важче повітря, падає на землю. Коли воно гаряче і знаходиться в газоподібному стані, як той же йод або інші гази - воно піднімається і може літати в повітрі. Все інше - це тверді речовини, умовно кажучи, радіоактивний пил, який далеко не полетить. Якщо буде сильний вітер і ще якийсь вентилятор поставити - кудись полетить, але все одно це буде кілометр, два, десять максимум, куди це може долетіти. До того ж вітер не дме на всі боки одночасно", - сказав учений.

Борисенко зазначив, що "до Києва навіть стратегічна ядерна зброя не дістане, якщо вона там буде підірвана".

Ситуація на ЗАЕС

5 липня керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що диверсія на ЗАЕС цілком ймовірна.

6 липня 2023 року "Енергоатом" попередив про нову загрозу від діяльності росіян на окупованій Запорізькій атомної електростанції - довіряють управління найбільшим атомним об'єктом Європи недосвідченим фахівцям з РФ, які зовсім не мають необхідних знань і навичок.

Станом на 6 липня 2023 року повідомлялося, що на ЗАЕС близько 700 окупантів, які все мінують.

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