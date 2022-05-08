Слабка реакція світу на агресію Росії - це одна із причин того, що відбувається в Україні зараз, вважають військові.

Українські військові, які залишаються в Маріуполі, закликали світ забути про російський газ та допомагати Україні озброєнням.

Про це на брифінгу з "Азовсталі" заявив офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко.

"Друзі, будь ласка, прокиньтеся і забудьте про російський газ. Тому що купівля російського газу - це смерті українців... Зараз ми маємо зупинити росіян тут в Україні", - зазначив він.

Самойленко вважає, що слабка реакція світу на агресію Росії - це одна із причин того, що відбувається в Україні зараз. За його словами, розмови з агресором не працюють - необхідно завдавати удару у відповідь та битися з ним, навіть якщо ви слабші.

Військовий наголосив, що продовження купівлі російського газу - це ціна за життя українців.

"Я дуже вдячний за економічну та військову підтримку України... Але цього недостатньо... Ми потребуємо більше військової допомоги... Адже Україна наразі виступає у якості щита Європи...", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними західних ЗМІ, Європейський союз вимагає від країн-членів ділитися газом на випадок припинення Росією поставок. Москва вже призупинила поставки в Польщу та Болгарію через відмову платити за газ в рублях і погрожує зробити те ж саме з рештою європейських клієнтів.

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