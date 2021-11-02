Закон про перехід на європейські стандарти обліку газу в енергетичних одиницях скасовує так звані "морозні" коефіцієнти.

Верховна Рада України схвалила закон про перехід на європейські стандарти обліку природного газу в енергетичних одиницях (кВт-год) замість кубічних метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту №2553 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків обсягу газу в одиницях енергії" в другому читанні проголосували 250 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, облік природного газу в Україні здійснюється в кубічних метрах, а в країнах ЄС облік природного газу здійснюється в одиницях енергії.

Законом передбачається надання права Кабінету Міністрів України приймати рішення про перехід на розрахунки та балансування на ринку природного газу під час транспортування, зберігання, розподілу, видобутку, купівлі-продажу, постачання та споживання природного газу, у тому числі здійснення митного контролю та митного оформлення при переміщенні природного газу через митний кордон України, в одиницях енергії.

Читайте також"Росія перебуває в позиції хулігана": Зеркаль про ситуацію з газовою кризою

Також буде забезпечено інформування споживача про його спожитий обсяг теплової енергії із розрахунку одиниці вимірювання кіловат-година (кВт-год), в якості додаткової інформації в платіжних документах за послуги постачання теплової енергії.

Цей законопроект скасовує так звані "морозні" коефіцієнти, які газорозподільні компанії вписували в платіжки громадян за приведення до стандартних умов.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2020 року законопроект №2553 був прийнятий у першому читанні.

Даний закон наближає Україну до європейських стандартів і є передумовою для інтеграції українського ринку в газовий ринок ЄС.

Довідка УНІАН. Діюча в Україні система розрахунку газу не враховує теплотворність газу. Тобто, споживач не знає, яку кількість тепла отримує з одного кубометра газу. У країнах ЄС і в багатьох інших країнах світу споживання газу не вимірюється в куб.м, а розраховується, наприклад, в кВт-год або кілокалоріях.

Автор: Ганна Бредіхіна