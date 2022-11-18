З іншими АЕС ситуація складніша, тому що, коли впало споживання, їм стало набагато важче працювати.

Запорізьку АЕС потрібно перевести в режим розвантаження, тому що інакше це небезпечно.

Таку думку висловив експерт з енергетики, голова правління Асоціації "Нафта і газ України" Андрій Закревський в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши при цьому, що електростанція має бути в режимі спочатку холодної зупинки.

"Моя думка і думка інших експертів: потрібно перестати нашому уряду грати з атомними станціями. Запорізька атомна електростанція повинна бути в режимі спочатку холодної зупинки, а потім вже розвантаження", - заявив він.

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Закревський зазначив, що заради безпеки Запорізька станція має бути зупинена. З іншими станціями складніше, тому що, коли впало споживання, їм стало набагато важче працювати.

"Ви маєте зрозуміти, що насправді некорисно як багато споживати, так і мало. Потрібно довіряти диспетчерам, які перепід'єднують нас в аварійному режимі. Знаєте, їдеш і бачиш, як світла немає в будинках і раптом увімкнулися всі ліхтарі, - це диспетчер маневрує, для того, щоб не впали атомні електростанції", - зазначив експерт.

Ситуація на ЗАЕС:

Запорізька АЕС з 4 березня перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС - Енергодар.

З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.

11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

14 жовтня В МАГАТЕ заявили про наближення до створення захисної зони навколо ЗАЕС.

4 листопада 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія хоче перевести ЗАЕС на свою електромережу.

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