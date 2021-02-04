Компенсації з бюджету за "зеленим" тарифом за 10 років становитимуть від 10 до 20 мільярдів доларів.

Розмір компенсації з державного бюджету за "зеленим" тарифом інвесторам у відновлювані джерела енергії в Україні становитиме від 10 до 20 мільярдів доларів до 2029 року.

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Про це заявив в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030.

"Якщо подивитися на різницю між "зеленим" тарифом і ринковою ціною і помножити це на консервативні оцінки виробництва з відновлюваних джерел, і помножити це на термін дій "зеленого" тарифу до 2029 року, то розмір компенсації з державного бюджету інвесторам в "зелену" енергетику становитиме від 10 до 20 мільярдів доларів", – сказав Вітренко.

За його словами, для України така значна сума є проблемою.

Що цьому передувало

За підсумками минулого року загальна потужність відновлюваної електроенергетики зросла на 22% й сягнула 8,5 ГВт.

У 2020 році 1,2 мільярда євро було інвестовано в 1,6 ГВт нових генеруючих потужностей електроенергії з відновлюваних джерел.

У 2019 році інвестиції становили 3,7 мільярда доларів, що дозволило побудувати додатково 4,5 ГВт потужностей.

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Автор: Ігор Орел