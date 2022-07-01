Норвезький уряд співпрацює з компаніями, які видобувають і постачають газ.

Президент України Володимир Зеленський попросив Норвегію розглянути питання про постачання до України газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив прес-конференції у Києві.

Прем'єр зауважив, що видобутком і продажем норвезького газу займаються компанії, з якими уряд Норвегії співпрацює.

"Президент раніше і тепер на зустрічі зі мною порушив питання газових потреб України. І я донесу цей запит вдома, у Норвегії і передам його компаніям. Знову ж таки, вони постачають максимально можливі (обсяги газу в Європу), але я вважаю, що це дуже важливе повідомлення, і я зроблю це на прохання президента", - наголосив Стьоре.

Він зазначив, що Норвегія задовольняє близько 20% потреби на газ у Євросоюзі.

"Після спалаху війни і після того, як Росія скорочує свої поставки газу, багато моїх європейських колег у першу чергу запитують: чи буде Норвегія дотримуватися своїх зобов'язань? І моя відповідь - так! Чи може Норвегія збільшити видобуток? Відповідь полягає у тому, що ми видобуваємо по максимуму, але нам вдалося трохи збільшити обсяги видобутку. Ми зробимо усе, що зможемо, аби зберегти постачання газу в Європу", - наголосив Стьоре.

Раніше повідомлялося, що Норвегія виділяє 1 мільярд євро на допомогу Україні.

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