Сповіщення про зарахування коштів "єПідтримки" надходять лише від банку - без жодних додаткових посилань, за якими треба перейти.

Міністерство цифрової трансформації попереджає про шахраїв під час виплати за програмою "єПідтримка".

Про це повідомила прес-служба Мінцифри.

"Отримали повідомлення про виплату "єПідтримки"? Як не потрапити на гачок шахраїв. Якщо ви отримали повідомлення про зарахування коштів "єПідтримки" з проханням перейти за лінком, щоб її отримати, - знайте, що це шахраї. У жодному разі не переходьте за посиланням. Сповіщення про зарахування коштів "єПідтримки" ви отримаєте тільки від вашого банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію", - йдеться в повідомлені.

У Мінцифри наголосили, що кошти зараховуються автоматично, а перевірити їх ви можете в інтернет-банкінгу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запустив спеціальну програму допомоги, яка передбачає виплату по 6500 гривень. Подати заявку можуть жителі територій, де ведуться активні бойові дії, але лише наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп.

УНІАН писав, на що можна витратити 6500 гривень "єПідтримки".

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