Ціни на золото почали знижуватися після нещодавніх цінових рекордів на тлі анонсованих російсько-українських перемовин щодо припинення війни, повідомляє Reuters.

Спотові ціни на жовтий метал (тобто ринкові ціни на золото з невідкладним постачанням його покупцю) знизилися на 1%, до 3363,31 долара за унцію (приблизно 108,14 долара за грам), після того, як 8 серпня котирування сягнули максимуму з 23 липня.

Ф'ючерси на американське золото з постачанням у грудні впали на 2%, до 3423,10 долара за унцію (близько 110 доларів за грам).

"Зниження геополітичної напруженості навколо війни в Україні призвело до подальшого падіння вартості золота, з огляду на заяву президента США Дональда Трампа про зустріч з Володимиром Путіним на американській землі", - зазначив старший аналітик City Index Метт Сімпсон.

У свою чергу, технічний аналітик Reuters Ван Тао не виключає подальшого падіння цін на спотове золото. На його думку, котирування будуть знаходиться у діапазоні 3314-3342 долара за унцію (або 106-107 доларів за грам).

Перемовини Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що перемовини з Володимиром Путіним відбудуться 15 серпня на Алясці. У саміті може взяти участь і президент України Володимир Зеленський, але офіційно це поки не підтверджено.

Перед зустріччю Трампа та Путіна, європейські лідери хочуть провести перемовини з американським президентом.

