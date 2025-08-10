Будь-які питання за участю Зеленського відбудуться після зустрічі Трампа і Путіна, зазначають джерела видання.

У Білому домі припустили, що президент України Володимир Зеленський може прибути на Аляску під час зустрічі лідерів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа, пише CNN. Однак є важливий момент щодо участі українського президента в будь-яких зустрічах.

Як зазначає видання, Зеленський не був прямо названий як учасник зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, яка відбудеться в п'ятницю. Проте, за даними джерел CNN, Білий дім не повністю виключає участь Зеленського в деяких зустрічах.

"Один із представників Білого дому наголосив, що будь-які питання за участю Зеленського, ймовірно, відбудуться після зустрічі Трампа і Путіна", - ідеться в статті.

Відео дня

Офіційний представник Білого дому заявив, що Трамп залишається "відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами", але що "Білий дім планує двосторонню зустріч, про яку попросив президент Путін".

При цьому CNN підкреслює, що саму зустріч підготували дуже швидко, і її деталі поки що незрозумілі, точне місце проведення також поки що не оголошені.

"Примітно, що в заяві Трампа не було зазначено, чи братиме Зеленський участь у цьому процесі і коли. Зеленський і європейські лідери, тим часом, наголошували на необхідності участі України в будь-яких обговореннях про припинення війни", - зазначає видання.

Зустріч Трампа і Путіна

Раніше УНІАН писав, що Україна разом із Європою висунули свій мирний план із "червоними лініями". Лідери європейських країн, зокрема, відхилили пропозицію про обмін підконтрольних Україні частин Донецької області на припинення вогню.

Водночас видання WP пише, що Кремль, хоч і радіє зустрічі з Трампом, однак не продемонстрував готовності до поступок у війні проти України. Аналітики вважають, що попри переговори, російські цілі - зокрема демілітаризація України та її вихід з орбіти НАТО - залишаються незмінними.

Вас також можуть зацікавити новини: