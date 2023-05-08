За даними Bild на збільшення поставок товарів з Німеччини в країни СНД вже звернув увагу і спецпредставник ЄС з санкцій Девід О'салліван.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, експорт з Німеччини до країн СНД за деякими категоріями товарів подвоївся.

Як повідомляє Bild з посиланням на дані Федерального статистичного відомства Німеччини, поставки німецьких товарів до Таджикистану зросли на 150%, до Білорусі - на 77%, до Киргизстану - на 994% за 2022 рік порівняно з попереднім роком.

Як йдеться в матеріалі, мова може йти про постачання в Росію паралельним імпортом в обхід санкцій. Зростання експорту хімічної продукції до Казахстану склало на 129%, до Вірменії - 110%. Поставки німецького електрообладнання до Вірменії зросли на 344%, Узбекистану - на 105%. Також відзначено зростання експорту в Казахстан металопродукції на 137% і одягу - на 88%.

Відео дня

За підрахунками Східного комітету німецької економіки, за 2022 рік зріс експорт з Німеччини автомобілів та автозапчастин до Казахстану на 507%, до Вірменії - на 761%. За даними Bild на збільшення поставок товарів з Німеччини в країни СНД вже звернув увагу і спецпредставник ЄС з санкцій Девід О'салліван.

Хто допомагає агресору обходити санкції

26 квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що країни колишнього СРСР допомагають Росії обходити санкції і заробляють на цьому. Повідомлялося про те, що існують нові торговельні потоки через треті країни, завдяки яким експорт до Росії зріс.

Обсяг торгівлі з Росією в сусідній Грузії зріс майже на 22 відсотки за рік, що минув відтоді, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну. Експорт алкоголю в Росію зріс більш ніж на 120 відсотків.

Експорт Казахстану до Росії різко зріс за той же період, збільшившись приблизно на 57 відсотків у доларовому вираженні.

За даними Світового банку, ВВП Вірменії, яка підтримує тісні торговельні зв'язки з Росією, торік несподівано зріс на 11 відсотків, в той час як експорт в Росію збільшився в п'ять разів, а перекази з Росії збільшилися в сім разів в порівнянні з попереднім роком. Країна відзначила профіцит бюджету, а її валюта, драм, була однією з кращих в світі.

Вас також можуть зацікавити новини: