Банкноти з портретом Єлизавети II залишаться в обігу після введення нових купюр.

20 грудня 2022 року Банк Англії представив новий дизайн банкнот із зображенням короля Чарльза III. Банкноти з портретом Єлизавети II залишаться в обігу після введення нових купюр.

Як повідомляє Sky News, портрет стане єдиною зміною в існуючому дизайні банкнот номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів, які будуть введені в обіг з середини 2024 року.

На банкнотах, випущених шотландськими і північноірландськими банками, монарх не зображений.

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Банк Англії заявив, що за вказівкою королівської сім'ї нові банкноти будуть друкуватися тільки для заміни зношених або для задоволення підвищеного попиту.

Смерть королеви Єлизавети II:

8 вересня у віці 96 років померла королева Великобританії Єлизавета II. Новим королем став її син - Чарльз.

Через день він виступив з першим телевізійним зверненням до нації. Чарльз III вшанував пам'ять своєї померлої матері. 10 вересня його офіційно проголосили королем Великої Британії.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети II відбувся 19 вересня. Після цього Букінгемський палац показав останній офіційний портрет Єлизавети II.

30 вересня 2022 року у Британії з'явилися перші монети з портретом короля Чарльза III.

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