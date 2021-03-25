Частка непрацюючих кредитів у кредитному портфелі сектору скоротилася до 57,4%.

Банки державного сектора за підсумками 2020 року скоротили обсяг непрацюючих кредитів (NPL) на 22%, або на 87 млрд грн, до 310 млрд грн, а їх частка в кредитному портфелі сектора скоротилася до 57,4%.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

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Відзначається, що в 2020 році всі банки державного сектора скоротили свої портфелі непрацюючих кредитів. Зниження рівня NPL, накопичених в держбанках, в основному відбулося за рахунок списання з балансів банків проблемних активів (банками сектора були списані кредити за рахунок резервів на суму понад 123 млрд грн).

Крім того, у 2020 році держбанки провели реструктуризацій NPL на суму близько 42 млрд грн, з них більш ніж половина (23 млрд грн) за Законом України "Про фінансову реструктуризацію", обсяг простроченої заборгованості був скорочений на 6 млрд грн.

"У галузевому розрізі найбільший обсяг непрацюючих кредитів банків державного сектора традиційно сконцентрований в оптовій і роздрібній торгівлі, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, виробництві харчових продуктів, металургійному виробництві", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що для врегулювання питань, пов'язаних зі зниженням обсягу проблемних кредитів, банки держсектора вели активну претензійно-позовну роботу по стягненню заборгованості. Станом на 1 січня 2021 року в судах перебували понад 68 тис.позовів держбанків на суму 78 млрд грн.

У Мінфіні повідомили, що у 2020 році було подано понад 94 тис. нових позовів до суду на суму близько 31 млрд грн, отримано понад 100 тис. рішень судів на суму близько 23 млрд грн, а також було відкрито понад 101 тис. виконавчих проваджень на суму 51 млрд грн.

Що цьому передувало

За даними НБУ, у 2020 році частка непрацюючих кредитів у банках (NPL) знизилася на 7,4 процентних пункти - до 41% з 48,4%.

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Автор: Катерина Жирій