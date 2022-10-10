Громадян просять віддавати перевагу дистанційному банківському обслуговуванню та не відвідувати банківські відділення через підвищену загрозу повторних ракетних ударів.

Банківська система України працює попри масовані ракетні удари, завдані Росією по території України.

Про це повідомила прес-служба Національного банку.

"Національний банк просить банки забезпечувати функціонування своїх сервісів в дистанційному режимі, а роботу відділень перевести в безпечний формат", - йдеться в повідомленні. Відео дня

Зазначається, що система електронних платежів (СЕП) Нацбанку працює у звичайному режимі. Банки України підключені до СЕП та здійснюють платежі клієнтів у штатному режимі та без перебоїв.

Безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі, зокрема через POS-термінали або віддалені канали обслуговування (мобільний та інтернет-банкінг). Торговельна мережа – магазини, аптеки, АЗС – безперебійно приймають безготівкову оплату.

Регулятор також закликав громадян віддавати перевагу дистанційному банківському обслуговуванню та не відвідувати банківські відділення через підвищену загрозу повторних ракетних ударів.

Масовані ракетні удари Росії по Україні 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку, 10 жовтня, Російська Федерація вдалася до масованих ракетних атак по всій території України. Вибухи лунали у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській, Сумській та інших областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури, є жертви серед мирних жителів.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 11:34 Росія випустила по Україні 83 ракети, 43 з них було збито. Удари по території нашої країни завдавалися з акваторій Каспійського моря і Нижнього Новгорода, а також з території Білорусі. Окупанти також задіяли 17 дронів-камікадзе типу Shahed 136, які випустили з території тимчасово захопленого Криму та Білорусі.

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