МВФ прогнозує, що близько 90% країн з розвиненою економікою в цьому році сповільнять зростання.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну МВФ дав найгірший п'ятирічний прогноз для світової економіки з 1990 року.

Як повідомляє Bloomberg, глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що в наступні п'ять років світова економіка буде зростати в середньому на 3% (останній прогноз фонду - 2,9%) на рік.

За словами глави МВФ, це найгірша динаміка з 1990 року, оскільки в останні 20 років світовий ВВП зростав в середньому на 3,8% на рік.

Відео дня

МВФ прогнозує, що близько 90% країн з розвиненою економікою в цьому році сповільнять зростання, оскільки жорстка монетарна політика чинить тиск на попит і уповільнює економічну активність в США і єврозоні.

"У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості і все ще високою інфляцією надійне відновлення залишається недосяжним", — сказала Георгієва.

У МВФ вважають, що країни з низьким рівнем доходу будуть страждати від ослаблення попиту на їхній експорт, а дохід на душу населення там залишається нижчим, ніж у країн, що розвиваються. Як зазначається в прогнозі, бідність та голод можуть посилитися.

Фонд закликає країни вживати заходів щодо підвищення продуктивності.

Економіка України в умовах війни

Проект державного бюджету на 2023 рік передбачав зростання реального ВВП на 4,6%, проте законом про держбюджет на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 3,2%.

6 квітня 2023 року Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2023 році. При цьому зростання ВВП у 2024 році прогнозується на рівні 3,5%, у 2025 – 6,5%.

За прогнозами, економіка України зросте на 0,5% цього року після стрімкого скорочення на 29,2% у 2022 році, в рік російського вторгнення в країну.

Зростання ВВП у 2024 році прогнозується на рівні 3,5%, у 2025 – 6,5%. Інфляція на кінець поточного року може скласти 18%.

Згідно з оцінками Світового банку, сума, необхідна на відновлення України, зросла до 411 млрд доларів, що більш ніж удвічі перевищує розмір ВВП України в 2021 році.

Вас також можуть зацікавити новини: