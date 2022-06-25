Наголошується, що фінансова допомога польським сім’ям, які прийняли у себе українців, в окремих випадках виплачуватиметься і після завершення 120 днів.

Уряд Польщі розширив категорії українців, яким будуть покривати вартість проживання і харчування у країні.

Зокрема, фінансова допомога польським сім’ям, які прийняли у себе українців, в окремих випадках виплачуватиметься і після завершення 120 днів – відколи громадянин України перетнув польський кордон, пише Укрінформ.

Так, 40 злотих на день (близько 300 грн) на людину виплачуватиметься тим полякам, які прийняли у себе осіб з інвалідністю, вагітних жінок, осіб пенсійного віку (жінок понад 60-ти років, чоловіків понад 65-ти років) з України.

Також така сума виплачуватиметься тим, хто прийняв у себе українські сім’ї з дітьми до 12-ти місяців, жінок, які самостійно опікуються трьома і більше дітьми, а також неповнолітніх українців, які прибули до Польщі без опікунів.

За попередньою інформацією, на сьогодні у Польщі може перебувати приблизно 1,5 млн осіб, які рятуються від війни в Україні.

За словами президента України Володимира Зеленського через російське вторгнення понад 12 млн українців були змушені залишити свої будинки.

Допомога переселенцям

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працювала програма для вимушених переселенців: по 2 тис.грн від уряду надавалися кожному дорослому і по 3 тис. грн - на кожну дитину.

24 травня в Мінсоцполітики прокоментували затримку допомоги переселенець.

29 травня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні скасують виплати для деяких переселенців.

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