Ринки золота та нафти Росії мають тісні зв'язки з Кремлем і є важливими джерелами доходу агресора.

Міністерство закордонних справ Великобританії оголосило про нові санкції проти 29 фізичних та юридичних осіб, які працюють в російському золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах і підтримують їх.

Як повідомляє прес-служба уряду Сполученого Королівства, до списку санкцій потрапили найбільший російський золотопереробний завод, російські олігархи та бізнес, а також треті країни, що підживлюють доходи Росії від війни.

Санкції зачепили два найбільших російських виробника золота - Nordgold та Highland Gold. "Ринки золота і нафти Росії мають тісні зв'язки з Кремлем і є важливими джерелами доходу на тлі його незаконного вторгнення в Україну. Золото є значним джерелом доходу для військових зусиль Росії", - йдеться в повідомленні.

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Під санкції потрапили мережа, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, відповідальна за переведення в Росію доходів від золота на суму понад $300 млн, - Paloma Precious DMCC, а також стоїть за компанією головна особа Говард Джон Бейкер.

Також під санкції потрапив найбільший російський афінажний завод "Красцветмет", Російський союз промисловців та підприємців (РСПП) і російська національна перестрахувальна компанія (РНПК) та інші компанії.

Війна в Україні та російське золото

Після вторгнення Росії в Україну, Лондонська Асоціація ринку дорогоцінних металів зупинила всі операції з продажу золота з Росії.

1 квітня Лондонська біржа металів перестала розміщувати на своїх складах у Великобританії російські метали. Пізніше видання New York Times повідомило, що ПВК "Вагнера" видобуває для Росії золото в Африці. Так Кремль може намагатися врятуватися від санкцій, які сильно б'ють по економіці країни-агресора

У червні 2022 року Швейцарія вперше з 24 лютого імпортувала золото з Росії. Всього імпортували понад 3 тонни дорогоцінного металу.

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