Шмигаль заявив про розширення пільгового кредитування та створення нових індустріальних парків.

Український уряд виділяє з бюджету більше 40 млрд гривень на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з Мінекономіки, Мінфіном, народними депутатами та представниками ОП.

Під час зустрічі було обговорено нові заходи для підтримки українських виробників. Прем’єр-міністр наголосив, що купівля українських товарів – це робочі місця, податки у бюджет, а отже – посилення армії та внесок кожного в перемогу.

"Інвестуємо у створення нових МСБ через грантову програму "єРобота". Розширюємо пільгове кредитування. Створюємо нові індустріальні парки. Запускаємо більше проектів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Будуємо нову експортно-орієнтовану економіку", – додав Шмигаль.

Відео дня

Кабінет міністрів – останні новини

Кабмін розширив повноваження ТЦК і СП та дозволив їм цілодобово під час воєнного стану та мобілізації проводити медогляди та психологічні обстеження ВЛК військовозобов’язаних та резервістів.

Наприкінці січня уряд прийняв постанову, за якою пропонується розширити можливості призначення допомоги малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися.

9 лютого стало відомо, що в Україні було створено промислово-оборонний комітет, який посилить український ОПК. Керівником нового комітету буде прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Вас також можуть зацікавити новини: