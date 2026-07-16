Коли українцям стане невигідно тримати гроші на депозитах: відповідь банкіра

Вкладникам варто оцінювати прибуток після сплати податків з урахуванням інфляції та курсових коливань.

Гривневі депозити у другому півріччі 2026 року залишатимуться одним із привабливих інструментів для заощаджень, однак їхня реальна дохідність залежатиме насамперед від інфляції та курсу долара. Якщо інфляція перевищить 12-13%, а долар подорожчає до 47-50 грн, то вигода від таких вкладів може суттєво зменшитися.

Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв повідомив, що наразі середні ставки за гривневими депозитами становлять 13-14,5% річних, але вкладникам варто оцінювати не номінальну ставку, а реальну дохідність – тобто прибуток після сплати податків з урахуванням інфляції та можливих курсових коливань.

"Для вкладника депозит вигідний тоді, коли після сплати податків дохід перекриває зростання цін і можливу курсову різницю. Тобто клієнту варто рахувати не номінальну, а реальну дохідність", – пояснив банкір.

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За поточних умов депозити залишаються привабливими, якщо річна інфляція не перевищує приблизно 10-12% після оподаткування, а для найкращих пропозицій – близько 13-13,5%.

Другий ключовий фактор - курс долара. За оцінкою Замотаєва, для короткострокових депозитів на 3-6 місяців критичним може стати зростання курсу приблизно до 47 грн за долар. Для вкладів на 9-12 місяців із вищими ставками межа привабливості зміщується до 49-50 грн за долар.

"Умовно кажучи, ультракороткі вклади більш чутливі до курсових коливань, адже вкладник має менше часу для накопичення відсоткового доходу. Натомість вклад на 9-12 місяців дає більший запас міцності. Водночас ультракороткий депозит має іншу перевагу: він гарантує клієнту фінансову гнучкість, адже гроші не "заморожуються" надовго, а вкладник може швидко реагувати на зміну курсу, інфляції чи рішень НБУ щодо облікової ставки", – наголосив Замотаєв.

За його прогнозом, до осені ринок депозитів залишатиметься відносно стабільним, а різких змін ставок не очікується. Водночас ситуацію можуть змінити прискорення інфляції, посилення девальваційних очікувань, зміна політики НБУ або зовнішні й воєнні ризики.

Банкір радить вкладникам обирати депозит з огляду на власні фінансові цілі, враховувати прогноз інфляції та валютні ризики, а також за можливості диверсифікувати заощадження, розміщуючи кошти на вкладах із різними строками.

Куди краще вкласти гроші в Україні - інші поради

Раніше старший фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Тарас Котович детально розібрав, як найкраще вкласти 100 тисяч гривень на рік, щоб принаймні зберегти їхню купівельну спроможність.

При цьому голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов розповів, що у другому півріччі 2026 року гривневі депозити в Україні залишатимуться на рівні середньої дохідності близько 14–14,5% річних, залежно від строку розміщення. За його словами, банки й надалі конкуруватимуть за кошти населення, тому різкого падіння ставок не очікується.

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