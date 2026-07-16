У 'ПриватБанку' подешевшав долар: свіжий курс валют на 16 липня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 16 липня, знизився на 10 копійок і становить 44,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 51,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 50,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер не змінився і становить 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним і складає 51,81 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 16 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,75 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,07 гривні за один євро, таким чином національна валюта зросла також на 13 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 6 копійок і складає 44,99 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,48 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 12 копійок і становить 51,50 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,86 гривні за євро.

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