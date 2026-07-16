Чи успішна 40-денна операція СБУ проти Росії: The Guardian оцінив результати

Через 40 днів кампанія, найімовірніше, не тільки продовжиться, а й, можливо, ще більше посилиться.

26 червня президент України Володимир Зеленський оголосив 40-денну кампанію ударів проти російських цілей, щоб змусити Путіна припинити війну.

Через три тижні після початку кампанії The Guardian оцінив, що вона собою являє, наскільки успішною виявилася і як вплине на подальший перебіг війни.

Чому саме 40 днів?

Орися Луцевич, голова Українського форуму в аналітичному центрі Chatham House, вбачає в цьому важливу метафору, спрямовану на Путіна.

Відео дня

"Зеленський – майстер наративного перформансу. Я думаю, це відсилання до 40 днів у чистилищі в очікуванні рішення, чи відправитися в пекло чи рай. Послання в тому, що ми вже вважаємо вас мертвими. Тепер вам вирішувати, рятувати себе чи ні", – каже вона.

Вона також вбачає в тривалості кампанії й політичне значення.

"Вибори до Думи [російського парламенту] відбудуться у вересні. Частково ідея полягає в тому, щоб дати Путіну зрозуміти: його влада слабшає, коли ми робимо все можливе, щоб війна торкнулася, зокрема, Москви та Санкт-Петербурга".

Професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс Філліпс О’Брайен вважає, що це психологічна кампанія, і не очікується, що вона змусить Росію капітулювати. Однак це спосіб України сказати: "Ми можемо перенести війну до вас".

"Я думаю, що головне – це спроба спровокувати нафтову кризу в Росії. Я думаю, що Зеленський також намагається зосередити увагу українців на тому, що Україна робить на полі бою, кажучи: "Ми діємо динамічно і беремо ініціативу у свої руки", – каже він.

Що включає в себе ця кампанія?

Коментарі українських чиновників показали, що кампанія включає стратегію "середнього удару", яка серйозно порушила основні лінії постачання Росії, та кампанію дальніх ударів по російських військово-промислових об’єктах, нафтопереробним заводам, судноплавству та великим містам.

Відставний австралійський генерал Мік Райан описує її насамперед як "операцію впливу", покликану змусити Росію припинити вторгнення.

"Це єдина кампанія глибоких ударів по нафтопереробних заводах, військових об’єктах і великих містах, покликана підштовхнути Москву до припинення війни", – написав він.

Які результати на даний момент?

Збільшення масштабів та інтенсивності ударів шокувало мешканців Москви, які ніколи не очікували, що війна так сильно торкнеться їх самих.

На практиці росіяни тепер стикаються з довгими чергами на багатьох автозаправних станціях. Також помітний вплив на окупований Росією Крим, де удари по ключових мостах і дорогах на півострів призвели до відключень електроенергії та відчуття облоги.

Це також породжує політичні суперечки всередині Росії. Росіяни звинувачують уряд у нездатності створити цілісну систему протиповітряної оборони, здатну адекватно захистити приватний бізнес та критичну інфраструктуру.

Також успіхи України у перенесенні війни на територію Росії – до та під час 40-денної кампанії – могли сприяти зміні ставлення адміністрації Трампа до України та стати причиною, через яку Трамп дозволив Києву виробляти ракети "Патріот".

Що буде далі?

У суспільстві висловлювалися припущення, що кампанія може включати в себе й інші масштабні військові дії, спрямовані на приниження Путіна та підрив його підтримки, зокрема проти підрозділів, які вважаються ключовими для підтримання режиму Путіна.

Також висловлюються припущення, що Україна може знову спробувати відвоювати територію у Росії.

І незважаючи на те, що кампанія позиціонується як 40-денна, Луцевич вважає, що вона, швидше за все, не тільки триватиме, але й, можливо, ще більше посилиться.

Удари по Росії

Українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі дедалі сильніше позначаються на житті всередині РФ. Дефіцит палива, багатогодинні черги на АЗС і стрімке зростання цін уже охопили більшість російських регіонів.

Також українські дрони долетіли до Сибіру і можуть становити загрозу для всіх НПЗ регіону, військових баз та найбільшого в РФ газосховища.

Водночас аналітики вважають, що ці проблеми навряд чи стануть політичною загрозою для режиму Володимира Путіна.

Вас також можуть зацікавити такі новини: