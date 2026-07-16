Російські бомби проти 'Мамаїв': дрони уразили танкери 'тіньового флоту' РФ (відео)

Лише у 2026 році одне з суден перевезло майже 3 млн тонн нафти марки Urals.

У Чорному морі СБУ у взаємодії із ВМС ЗС України уразила танкери Louise 1 та Banda, що входять до складу "тіньового флоту" РФ. Як повідомляє Служба безпеки України, по суднах, які перебувають під санкціями України, відпрацювали морські дрони СБУ "Мамай".

Йдеться, що танкер Louise 1 залучений до транспортування російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС. Судно вивозило продукцію з російських портів, які розташовані на Балтійському та Чорному морях, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації.

"Лише у 2026 році воно перевезло майже 3 млн тонн російської нафти марки Urals", - підкреслює українська спецслужба.

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Танкер Banda також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ, Находка.

У СБУ також розповіли, що під час атаки морських дронів авіація ворога намагалась працювати по них: стріляла з кулеметів та скидала бомби, але марно.

"Ураження суден "тіньового флоту" – це системне позбавлення Кремля грошей на війну. Саме ці танкери, всупереч міжнародним санкціям, перевозять російську нафту й наповнюють бюджет держави-агресора мільярдами доларів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожний удар по "тіньовому флоту" – прямий удар по здатності РФ продовжувати агресію, а кожне таке судно - елемент воєнної машини РФ та є законною ціллю.

На відео, яке оприлюднила спецслужба, можна побачити кадри морського бою, під час якого "Мамай" уразив танкери.

Оновлено о 10:54. За даними Генерального штабу ЗСУ, у ніч на 16 липня підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника. Йдеться, у тому числі за шість танкерів та два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів.

"Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил РФ", - заявили у Генштабі.

Крім того, уражено нафтобазу "Шахтарськ" у Шахтарську на Донеччині, автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області та залізничний міст "Сиваш" - біля Чонгару (АР Крим), які противник використовує для військової логістики. Серед уражених цілей ворога - склад засобів радіоелектронної боротьби у районі Новодар'ївки на Луганщині.

Атаки на російські танкери

Як писав УНІАН, минулого тижня морський дрон СБУ Sea Baby відпрацював по підсанкційному танкеру Blue у виключній економічній зоні України в Чорному морі. На момент удару він перебував поблизу тимчасово окупованої Ялти (Крим). Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого той зазнав суттєвих пошкоджень.

Тоді проти морського дрона СБУ намагалась працювати ворожа авіація. Танкер Blue перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій.

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