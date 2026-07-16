Росія вдарила по Україні балістичними ракетами: скільки вдалося збити

Крім того, під час нічної атаки Росія задіяла крилаті ракети з акваторії Чорного моря, але ті не досягли цілей.

В ніч на 16 липня Росія атакувала Україну серед іншого 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, з яких 3 вдалося збити. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Крім того в атаці ворогом задіяно 4 крилаті ракети Х-22/32 з акваторії Чорного моря, котрі не досягли цілі, одну протирадіолокаційну ракету Х-31П, 5 баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" та 146 ударних БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера, Італмас та дрони-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – РФ, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, протиповітряною обороною крім трьох балістичних ракет, збито 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

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"Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях", - повідомили в Повітряних силах.

Атака на Україну 16 липня

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 липня уперше в цьому місяці було збито балістику над Києвом. В коментарі УНІАН віаційний експерт Богдан Долінце сказав, що це свідчить про те, що Україна отримала протибалістичні засоби ураження.

При цьому нагадав, що збиття балістики неможливе без протибалістичних засобів ураження. Тобто саме за допомогою ракет PAC-3, бо на сьогодні інших комплексів Україна не має.

За його словами, може йтися про отримання Україною певної кількості таких засобів. При цьому він додав, що інформація про їхню кількість залишається закритою та публічно не коментується ні урядовими, ні військовими структурами.

Раніше еексперти та посадовці заявляли, що Україні немає чим збивати російські ракети і просили партнерів допомогти

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