Один з ключових депутатів від 'Слуг народу' Потураєв оголосив про складання мандата

Він очолює Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв написав заяву про дострокове складання мандату. Про це він повідомив на засіданні Верховної Ради України, де сьогодні розглядається призначення керівника уряду України.

Потураєв під час виступу на засіданні ВР не пояснив причину, а лише зазначив, що просить його заяву розглянути так само невідкладно, як "і інші рішення, через які я змушений був ухвалити таке рішення".

Максим Потураєв обирався до Верховної Ради по списку партії "Слуга народу" і входить до однойменної фракції. Він є головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

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Кадрові рішення в уряді

Як повідомляв УНІАН, в Україні відбулася відставка уряду, частина нардепів виступає проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Але на цю посаду, як і на посаду міністра закордонних справ, кандидатуру вносить виключно президент України.

Як зазначають джерела, головною причиною кадрового рішення Зеленський назвав неможливість і надалі миритися з конфліктом між керівництвом Міноборони та Генерального штабу.

За словами депутатів, президент пояснив, що Федоров і військове командування по-різному бачать розвиток оборонної сфери.

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