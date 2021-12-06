85% договорів позики оформляються в режимі онлайн.

З січня 2021 року в Україні суттєво зріс показник мікрокредитів, які бере населення.

Про це повідомляє Опендатабот.

Читайте такожУ Нацбанку розповіли, як захиститися від неетичних методів роботи колекторів

Як йдеться в повідомленні, за три квартали 2021 року мікрофінансовими організаціями видано мікрокредитів на суму 49 млрд грн.

85% договорів позики оформляються в режимі онлайн.

Загальна сума боргу населення за 9 місяців 2021 року зросла на 5%.

На цей час українці заборгували 15,6 млрд грн тільки за простроченими кредитами.

Колектори в Україні:

Колектор - це працівник колекторської компанії, який спеціалізується на роботі з проблемними боржниками. Колекторська компанія - підприємство, яке надає послуги зі стягнення прострочених боргів.

Верховна Рада 19 березня 2021 року ухвалила закон, спрямований на впорядкування діяльності колекторів. Закон набув чинності 14 липня.

13 липня Національний банк визначив порядок здійснення нагляду за дотриманням кредитодавцями, новими кредиторами та колекторськими компаніями законодавчих вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості.

Мікрокредитування в Україні:

4 лютого 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України "Про споживче кредитування" (1109).

15 вересня 2020 року Верховна Рада України ухвалила Закон України № 891-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування та формування та обігу кредитних історій".

За оцінками Національного банку України, споживче кредитування в Україні зростає дуже високими темпами - на рівні близько 30%. Висока прибутковість цього сегмента є привабливою для банків, тоді як попит на такі кредити зростає завдяки високим доходам домогосподарств і оптимістичним споживчим настроям.

6 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування та формування та обігу кредитних історій" № 891-ІХ, який парламент ухвалив 15 Вересня.

1 січня 2021 року набули чинності нові правила мікрокредитування в Україні.

Автор: Олена Коваленко