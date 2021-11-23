Національний банк може застосовувати до компаній-порушників заходи впливу – від штрафів до виключення з Реєстру колекторських компаній.

Національний банк продовжує фіксувати факти неправомірних дій зі сторони колекторів при тому, що в Україні працюють чіткі правила роботи колекторів, які регулюють їх діяльність та встановлюють дозволені методи стягнення проблемної заборгованості зі споживачів.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Зазначається, що, з іншого боку, існує проблема нерозуміння споживачами своїх прав та прав співробітників, які займаються стягненням боргів.

Як роз’яснили у НБУ, колекторську діяльність мають право здійснювати такі організації як кредитор, новий кредитор або колекторська компанія.

"Тобто "питати" про борг може установа, що видала кредит, установа, яка за цивільно-правовим договором набула права вимоги за кредитом, або ж колекторська компанія, залучена до врегулювання простроченої заборгованості", - зазначили у Нацбанку.

При цьому наголошується, що законною є діяльність тільки тих колекторів, які включені до відповідного реєстру колекторських компаній. Тому при зіткненні з роботою колекторів, відомостей про яких немає в реєстрі, необхідно звернутися до поліції.

За даними регулятора, колектори мають право проводити телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі. Проведення особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години, за умови що особа, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала на це згоду. Також дозволяється надсилати текстові, голосові та інші повідомлення засобами телекомунікації, надсилати поштові відправлення з позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи. При цьому взаємодіяти зі споживачем можна не більше 2 разів на добу.

Колекторам заборонені неетичні методи поведінки: дзвінки вночі, автодозвін понад 30 хвилин на добу, дзвінки у вихідні, святкові та неробочі дні, введення в оману про наслідки невиконання зобов’язань, погрози, шантаж, вимоги від близьких осіб взяти на себе зобов’язання. Заборонено збирати та обробляти персональну інформацію про графік роботи, місця відпочинку, інформацію із соціальних мереж, особисті фотографії тощо.

У разі застосування неправомірних методів роботи колекторів НБУ радить не ховатися від колекторів та кредиторів.

"Борг треба повертати. Якщо ви втратили роботу, працездатність тощо, зверніться до фінансової установи та домовтеся про реструктуризацію боргу. Якщо домовитися не вийшло, і ви вважаєте, що колектори застосовують до вас неправомірні методи роботи, зберіть доказову базу – запишіть розмови, зробіть скріни повідомлень", - йдеться в повідомленні.

Також варто написати скаргу на фінансову чи колекторську компанію, що займається стягненням заборгованості, з наданням зібраних доказів до Національного банку.

"Відповідно до нового закону, який регулює роботу колекторів, Національний банк може застосовувати до компаній-порушників заходи впливу – від штрафів до виключення з Реєстру колекторських компаній", - наголосив регулятор.

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Колектори в Україні

Колектор – це працівник колекторської компанії, який спеціалізується на роботі з проблемними боржниками. Колекторська компанія – підприємство, яке надає послуги стягнення прострочених боргів.

Верховна Рада 19 березня 2021 року ухвалила закон, спрямований на впорядкування діяльності колекторів. Закон набув чинності 14 липня.

13 липня Національний банк визначив порядок здійснення нагляду за дотриманням кредитодавцями, новими кредиторами та колекторськими компаніями законодавчих вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості.

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Автор: Катерина Жирій