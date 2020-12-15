Українські підприємці вестимуть облік касових операцій за спрощеним варіантом.

Фізичним особам-підприємцям скасували обов'язкове ведення книги обліку доходів. Йдеться про фізичних осіб-підприємців першої та другої груп та фізосіб-підприємців третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.

Зміни набирають чинності з 1 січня 2021 року. Про це повідомляється на сайті НБУ.

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У Нацбанку нагадують, що Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу України про функціонування електронного кабінету та спрощення роботи ФОП, що передбачають скасування книги обліку доходів.

У зв'язку з цим з початку 2021 року підприємці будуть вести облік у довільній формі, звітуючи про доходи щомісяця, а не щодня.

"Оскільки чинне положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні містить посилання на документи, які застосовують фізичні особи-підприємці для обліку готівки, Національний банк привів його у відповідність до вимог цього закону", — йдеться в повідомленні регулятора.

Історія законопроекту про касові апарати

3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік-до 1 січня 2022 року.

4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відтермінування касових апаратів зареєстрований у парламенті.

Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування за законом про відтермінування касових апаратів.

17 листопада 2020 року Верховна Рада України вдруге провалила голосування щодо законопроекту, яким пропонувалося відтермінувати використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

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Автор: УНІАН