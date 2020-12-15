Зміни набирають чинності з 1 січня 2021 року / фото УНІАН Володимир Гонтар

Фізичним особам-підприємцям скасували обов'язкове ведення книги обліку доходів. Йдеться про фізичних осіб-підприємців першої та другої груп та фізосіб-підприємців третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.

Зміни набирають чинності з 1 січня 2021 року. Про це повідомляється на сайті НБУ.

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У Нацбанку нагадують, що Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу України про функціонування електронного кабінету та спрощення роботи ФОП, що передбачають скасування книги обліку доходів.

У зв'язку з цим з початку 2021 року підприємці будуть вести облік у довільній формі, звітуючи про доходи щомісяця, а не щодня.

"Оскільки чинне положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні містить посилання на документи, які застосовують фізичні особи-підприємці для обліку готівки, Національний банк привів його у відповідність до вимог цього закону", — йдеться в повідомленні регулятора. 

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Автор: УНІАН