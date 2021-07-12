Гривня буде дорожчати щодо долара.

В Україні найближчими днями зміниться курс долара. Гривня протягом найближчого тижня помірно подорожчає щодо долара - до рівня 27,30 грн/дол. на міжбанківському та 27,20/27,40 грн/дол. на готівковому валютному ринку.

Такий прогноз озвучив старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.

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"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках буде торгуватися поблизу 27,2/27,4 грн", - зазначив експерт.

Відзначається, з 5 липня офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,41 до 27,32 грн (мінус 0,3%).

Середній курс купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизився з 27,30/27,32 до 27,29 / 27,31 (мінус 0,04%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Курс на 12 липня

Національний банк України на понеділок, 12 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,32 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький