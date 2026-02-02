Майже тисяча бойових зіткнень: у ЗСУ розповіли, де найактивніший ворог на півдні України

На Оріхівський напрямок противник перекидає в’язнів та хворих на гепатит.

На півдні найактивніше російські окупанти діють на Гуляйпільському напрямку, де за січень відбулося майже 1 тис. бойових зіткнень. Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Він зазначив, що ситуація на півдні доволі непроста, найактивніше ворог діє на Гуляйпільському напрямку, зокрема, минулої доби було понад 30 бойових зіткнень - противник рази намагався йти вперед на позиції українських оборонців, у районі Гуляйполя та у бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. За словами Волошина, у січні на півдні майже на 200 збільшилась кількість штурмів – їх було майже 1300.

"З них на 62% збільшилась кількість, зокрема, на Гуляйпільському напрямку й саме на Гуляйполі. Вона становить майже 1 тис. бойових зіткнень за місяць. Майже 50 тис. боєприпасів прилетіло по наших позиціях у січні. Тобто ситуація доволі непроста", - зазначив військовий.

Відео дня

За даними української розвідки, у січні на комплектування штурмових підрозділів, які діють здебільше на Гуляйпільському напрямку противник перекинув близько 1300 осіб. Вони, за словами Волошина, з числа спецконтингенту, фактично це в’язні та хворі на гепатит С. За минулий місяць, додав військовий, ворог втратив під час штурмів на півдні близько 10 тис. осіб. Волошин сказав:

"Тобто із них, скажімо 1300 він сюди лише перекинув на поповнення цих втрат лише в'язнів і хворих на гепатит. Крім того, він сюди перекидає і певну кількість підрозділів, які були на інших напрямках. Зокрема, з Херсонського напрямку він перекинув підрозділи повітряно-десантних військ - два полки, які зараз будуть залучені для підтримки високого темпу штурмових дій на Оріхівському напрямку".

Війна в Україні - ситуація на півдні

Нагадаємо, днями у Силах оборони Півдня України спростували "інформацію" про те, що армія РФ захопила Тернувате у Запорізькій області. Йшлося, що населений пункт навіть не знаходиться на лінії бойового зіткнення, а противник застосував тут свою "улюблену тактику інфільтрації". Зокрема, російська диверсійна група, користуючись складними погодними умовами, проникла у згадане селище. Однак в результаті частина окупантів загинула, а іншу було взято у полон за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Вас також можуть зацікавити новини: