У Франції відпрацювали масштабне переміщення винищувачів Rafale на випадок атаки

Повітряні сили країни відпрацювали можливі сценарії у разі початку війни.

Франція провела навчання під кодовою назвою "Топаз", які спрямовані на перевірку живучості авіаційних підрозділів в умовах раптового нападу. Про це заявили у соцмережах Повітряно-космічних сил країни, передає "Мілітарний".

За легендою, 118-та авіабаза в Мон-де-Марсані зазнала атаки, через що потрібно було терміново вивести основні сили з-під ймовірного удару.

Під час операції 30-те винищувальне авіакрило впродовж восьми годин забезпечило успішне підняття у повітря та перебазування 20 багатоцільових винищувачів Rafale.

"Навчання передбачало розподіл авіаційної групи за чотирма розосередженими локаціями. Такий підхід мінімізує ризик втрати всього авіапарку від удару противника та змушує агресора розпорошувати власні засоби ураження", - пояснили у матеріалі.

У виданні нагадали, що на початку повномасштабної війни РФ у 2022 році Повітряні сили України провели схожу, проте масштабнішу та ризикованішу операцію з виведення авіації з-під удару.

Під час того, як крилаті ракети РФ влучали у стоянки та капоніри на авіабазах, вони здебільшого уражали лише порожні місця або літаки, які не працюють.

Як писав УНІАН, раніше французькі Rafale відпрацювали удари SCALP у сценарії конфлікту з РФ, який передбачав початок війни з противником, здатним завдавати ударів по аеродромах базування.

Зазначається, що основним завданням таких навчань стало оперативне розосередження авіації - симуляція виходу з-під можливого удару по авіабазі Мон-де-Марсан на південному заході Франції.

Також стало відомо, скільки літаків Rafale побудували у 2025 році. Ця цифра сягає 26 одиниць, однак у видимій перспективі французи хочуть виготовляти 36 літаків на рік, а згодом вийти на показник 48-60 винищувачів щорічно.

