Коли в Україні настане весна: харківський бабак дав свій прогноз

Бабак побачив свою тінь, а це означає, що весна прийде за шість тижнів.

Харківський бабак Тимко IV навіщував, що весна настане за шість тижнів. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу Харківського національного університету імені Каразіна.

"У 2026 році бабак побачив свою тінь. Тобто, весна прийде через шість тижнів. Принаймні, він так вважає", – розповів завідувач біологічної станції університету Володимир Грубник.

Зазначається, що цього року прогноз давав новий віщун – Тимко IV, рідний брат попереднього "синоптика" Тимка III. Останній, за даними пресслужби університету, пішов на пенсію.

Як розповіла хранителька цих тварин Галина Савченко, малюків у минулому сезоні у харківських бабаків не було.

"Мабуть, через те, що зима була теплою. А ще й звуки війни. Все це несприятливі умови для сплячки. Бабаки спали дуже мало, дуже неглибоко… І тепло, і звуки війни – це для них сильний стрес. У тому приміщенні, де вони проводять сплячку, дуже відчувається, як здригається земля. І, можливо, тварини це відчувають. Погода цієї зими зовсім інша, бабаки спали краще. Хоча, тиша і не настала", - зазначила Савченко.

День бабака в Україні

В Україні День бабака щорічно святкують 2 лютого. Вже понад два десятиліття весну віщують харківські бабаки, за яким доглядають науковці Харківського національного університету імені Каразіна.

Тимко ІІІ, який народився орієнтовно у 2016 році, давав прогноз на весну щонайменше з 2020 року. Також він пережив російську окупацію.

До нього посаду обіймав Тимко II: він сім разів передбачав погоду, після чого пішов на пенсію. До цього, якою буде весна, віщував Тимко I.

Також пророкуванням весни раніше займалися львівські бабаки Мишко і Маруся. Проте у 2023 році їх не стало.

