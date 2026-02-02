Активістка, яка цілувала Путіна, та помічник глави 'Росконгрессу' засвітились у файлах Епштейна

У новому масиві матеріалів у справі Епштейна фігурують імена прокремлівської активістки Марії Дрокової та представника російського держфонду Романа Чукова.

Помічник директора російського фонду "Росконгресс" Роман Чуков і колишня координаторка прокремлівського руху "Наші" Марія Дрокова підтримували листування з американським фінансистом і сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє "Агентство" з посиланням на нові файли у справі Епштейна, яку Мін’юст США оприлюднив у п’ятницю.

Контакти Романа Чукова

У лютому 2015 року Роман Чуков надіслав Епштейну рекомендаційний лист, у якому його називали "яскравим молодим лідером із глобальним баченням". У подальшому листуванні Чуков неодноразово висловлював сподівання зустрітися з Епштейном на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ-2015), однак зустріч так і не відбулася.

У березні 2017 року асистентка Епштейна Леслі Грофф повідомляла фінансисту, що Чуков знову хоче з ним зустрітися, та просила підтвердити, чи є в нього інтерес до такої зустрічі.

Роман Чуков є помічником директора "Росконгрессу" – організатора ПМЕФ, представляв Росію на молодіжному форумі країн G20 та очолював об’єднання Friends for Leadership, яке позиціонував як "міжнародну мережу лідерів". Також він працював у низці російських державних і наукових структур.

Листування Марії Дрокової

Марію Дрокову рекомендували Епштейну в березні 2017 року як "дуже успішну для свого віку жінку". З листування випливає, що вона обговорювала з ним роботу над його публічним іміджем і пропонувала PR-стратегії для "традиційних медіа", а також залучення публічних осіб для позитивних відгуків.

Дрокова також пропонувала створити фонд проти харасменту та сприяти контактам Епштейна з журналістами й режисерами. Серед іншого вона згадувала можливість зйомок фільму про нього, зокрема з участю режисерки Лізи Бірк Педерсен, яка зняла стрічку "Поцілунок Путіна" – документальний фільм про саму Дрокову.

З оприлюднених матеріалів випливає, що Дрокова організовувала зустрічі Епштейна з представниками медіа та вела з ним активне листування до кінця 2017 року.

Марія Дрокова була активісткою руху "Наші" з 2005 року, а у 2009-му на форумі "Селігер" поцілувала Володимира Путіна. Раніше вона була нагороджена орденом "За заслуги перед Вітчизною". У 2010 році Дрокова виїхала до США, де заснувала венчурну компанію з фондом у $30 млн.

Російський слід у документах

У новому масиві архівних документів у справі Епштейна Росія згадується 5 876 разів, а ім’я Володимира Путіна – 1 055 разів. В одному з документів, що є звітом ФБР, Епштейна навіть називають керуючим статком російського диктатора.

Як пише Daily Mail, опубліковані файли зі справи американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинуватили у злочинах, пов’язаних із торгівлею людьми, показують його тісний звʼязок з російськими спецслужбами.

