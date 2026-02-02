РФ та негода частково залишили без електрики 7 областей: де найважче зі світлом

Відновлювальні роботи на об’єктах, які пошкоджені внаслідок ворожих атак тривають.

Росія вчергове вгатила по українській енергетиці частково залишивши без світла чотири області. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

"Відновлювальні роботи на об’єктах, які пошкоджені внаслідок ворожих атак тривають", - зазначив Некрасов.

Він вказав, що через складні погодні умови без світла залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

"Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі",- проінформував перший заступник міністра.

Він додав, що у Києві екстрені відключення електроенергії будуть скасовані і, відповідно, столиця повернеться до відключення світла за графіками після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

31 січня у різних містах сталися масштабні аварійні відключення електроенергії, через що тимчасово зупинився електротранспорт. У Києві та Харкові тимчасово не працювало метро, а в інших містах не курсували тролейбуси та приміські електропоїзди.

За словами президента Володимира Зеленського, причиною аварії в енергосистемі, наймовірніше, стала погода, а саме - зледенілі лінії електропередач.

Зі свого боку, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважив, що вчасні заходи не дали енергосистемі зірватися у блекаут.

Зранку 2 лютого у Києві та області запровадили екстрені відключення електроенергії. Відповідно, графіки відключень у столиці та Київщині тимчасово не діють.

