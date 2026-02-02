У Кремлі назвали єдине місце, де можуть пройти переговори Путіна із Зеленським

Пєсков не став деталізувати візит спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва в Маямі.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ зберігає свою позицію, що якщо президент України Володимир Зеленський хоче переговорів з російським лідером Володимиром Путіним, вони повинні бути в Москві.

Він зазначив, що йому немає чого додати до сказаного раніше про "енергетичне перемир'я", яке тривало до 1 лютого.

Також Пєсков не став деталізувати візит спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва в Маямі, зазначивши, що була концептуальна оцінка переговорів з двох сторін і від Дмитрієва, і від Стіва Віткоффа.

"Українське врегулювання - це дуже складний різновекторний процес. З деяких питань ми наблизилися, тому що відбулися обговорення, розмови. З деяких питань легше знаходити точки дотику. Є питання, де складніше знаходити точки дотику. Там ще зближення констатувати не можна. Це дуже складний процес", - сказав він.

За його словами, Дмитрієв очолює робочу групу з економічної взаємодії, в основному ці питання і знаходяться в сфері його компетенції.

При цьому Пєсков назвав здоровою думку французів про необхідність налагодити канал зв'язку з РФ. Але конкретики щодо організації контактів Путіна і президента Франції Емманюеля Макрона зараз немає.

Можливість зустрічі Зеленського з Путіним

Раніше Зеленський зазначив, що представники Євросоюзу могли б приєднатися на тому чи іншому етапі переговорів з РФ, але перш за все "потрібно зустрітися втрьох".

"Ми повинні мати можливість в тому чи іншому форматі мати контакт з Російською Федерацією, з лідером Росії. Без такого формату... наші команди не зможуть домовитися з територіальних питань", - підкреслив президент.

